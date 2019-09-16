Бизнес

Новости

Биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов

Цены на нефть эталонной марки Brent выросли на открытии торгов более чем на 19% после решения властей Саудовской Аравии сократить вдвое на неопределенное время добычу нефти, следует из данных ICE. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы.

Агентство Bloomberg указывает, что это рекордный на открытии торгов рост цен на нефть с 1988 г., когда началась торговля нефтяными фьючерсами. Существенно подскочили котировки и нефти марки WTI – до $64,4 за баррель против $54,85 на закрытии в пятницу.

По данным на 2 часа ночи по московскому времени, цена Brent немного скорректировалась – баррель стоил $68,18, баррель WTI – $60,84.

В ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн барр. в сутки. Саудовская Аравия – второй по величине производитель нефти в мире после США и крупнейший экспортер. В прошлом году компания экспортировала 7,1 млн барр. в день.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Операцию Эр-Рияда против хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Позже к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.