Бизнес

Новости

РЖД оценила стоимость ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

РЖД оценила стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в 2,295 трлн руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный госкомпанией федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

РЖД уже направила документ на рассмотрение в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства. Проект является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. Представитель Акимова подтвердил изданию, что в аппарате вице-премьера ознакомились с предложениями РЖД. Сейчас они находятся на проработке в заинтересованных ведомствам, уточнил он. В Минтрансе также подтвердили получение проекта. РЖД отказалась комментировать данную информацию.

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург — Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. — участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка. При этом из суммарных затрат 1,695 трлн руб.— это внебюджетные инвестиции, преимущественно РЖД., еще 600 млрд руб. компания рассчитывает получить из федерального бюджета. Однако и эта сумма не включает в себя всю бюджетную поддержку, на которую претендует проект. Помимо капитального гранта по 200 млрд руб. на каждый из двух участков и займа из средств ФНБ по ставке «инфляция + 1%» на 200 млрд руб., РЖД обсуждает с Минфином возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на 275 млрд руб., которые госкомпания собирается выпустить для финансирования участка Петербург—Москва (по ставке «инфляция + 5%»). Общая сумма субсидии до 2049 г. может составить 347 млрд руб. Операционные расходы ВСМ оцениваются в 47,2 млрд руб. ежегодно.

В начале октября начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын сообщил, что РЖД планирует запустить участок ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода к 2024 г., а из Москвы в Санкт-Петербург – к 2026 г.