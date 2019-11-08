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Бизнес
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Компания супруги Чемезова займется внедрением алкозамков

Ведомости
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«Лаборатория Умного Вождения» совместно с компанией Alcolock запустила проект по установке на автомобили алкозамков, интегрированных в телематическую систему, говорится в сообщении российской компании. Устройство уже прошло успешное тестирование и вскоре будет применяться крупными российскими компаниями, уточнила пресс-служба «Лаборатории Умного Вождения».

 Проект предполагает интеграцию телематического устройства «Элемент» и алкозамка. Это позволит контролировать состояние водителей при выходе на работу и в процессе поездки. Перед запуском автомобиля водитель будет проходить проверку через алкотестер. В случае превышения нормы по концентрации паров этилового спирта, система будет блокировать двигатель. Проверка водителя также может происходить случайным образом в течение поездки. Данные об уровне алкоголя в крови у водителя будут поступать в систему «Элемент». Результаты проверки с данными о времени и координатами водителя будут передаваться на сервер «Лаборатории Умного Вождения», а после в виде отчета отправляться компании-клиенту.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым... Мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта» — приводятся в сообщении слова гендиректора «Лаборатории Умного Вождения» Михаила Анохина.

В марте 2016 г. Екатерина Игнатова, жена Сергея Чемезова, купила 99% компании «Системные решения». Ее единственным активом была «Лаборатория умного вождения». В июле 2018 г. «Сан Трейд» внес в уставной капитал «Лаборатории умного вождения» 112,3 млн руб. и получил долю в размере 27,01%. Доля Игнатовой сократилась до 72,99%, сообщал РБК.

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Политика
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МВД обвинила журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова

Ведомости
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МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста инфорагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова. Суд рассмотрит соответствующее ходатайство в понедельник, 11 ноября, уточнил адвокат. «Швареву предъявили заочно обвинение в клевете и вымогательстве», — заявил «Интерфаксу» адвокат Шварева Владимир Жеребенков.

«Его объявили в международный розыск. При этом ни его самого, ни защиту не уведомили», — пояснил Бушманов. По информации следствия, журналист «Росбалта» якобы оклеветал бизнесмена Алишера Усманова, распространял информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство бизнесмена, рассказал Жеребенков.

По информации следствия, журналист «Росбалта» якобы оклеветал бизнесмена Алишера Усманова, распространял информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство бизнесмена, рассказал Жеребенков. Следствие считает, что Шварев также вымогал 3,3 млн руб. у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева, угрожая распространить ложную, дискредитирующую и позорящую его информацию, уточнил он. Сейчас журналист проходит лечение в одном из медицинских учреждений Риги, сказал Жеребенков. По этой причине следствие объявило журналиста в международный розыск, добавил он. Шварев не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

По версии следствия, Шварев и Алишер Абдуллаев с июля по октябрь 2018 г. опубликовали на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. В ходе проверки МВД установило, что обнародованная информация является ложной. По данным следствия, Шварев, Абдуллаев и еще несколько неустановленных лиц с октября 2018 г. аналогичным образом распространяли ложную информацию и о Ракишеве, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, связях с преступными группировками. За удаление порочащих Ракишева сведений Шварев и Абдуллаев якобы потребовали у пресс-службы бизнесмена $50 000.

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Политика
Новости

Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Ведомости
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На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова. По ее словам, причиной смерти был рак легких. Сын правозащитника Александр Шаров подтвердил информацию о смерти: «Умер сегодня в 11 часов вечера. Последние месяцы мы боролись с раком»,— пояснил он на странице в Facebook.

Сергей Шаров-Делоне является двоюродным братом советского писателя и диссидента Вадима Делоне. Шаров-Делоне был общественным защитником фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, членом Комитета 6 мая и рабочей группы Общественного расследования событий на Болотной площади в мае 2012 г. Он также работал в фонде помощи заключенным «Русь сидящая», руководил Школой общественного защитника — совместного проекта «Руси сидящей» и Сахаровского центра.

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Политика
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Суд обязал Трампа выплатить $2 млн за использование своего фонда в политических целях

Ведомости
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Суд Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям за использование своего благотворительного фонда в политических целях, передает CNN.

Иск был подан прокурором штата летом 2018 г. В нем утверждалось, что Трамп и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний, злоупотребляя льготным налоговым статусом благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation. Семья Трампа позволила использовать фонд «как чековую книжку» для обслуживания деловых и политических интересов президента США, говорилось в иске.

Одна из ключевых претензий связана с участием фонда в сборе средств в Айове в 2016 г., отмечает Bloomberg. Обвинение считает, что эти деньги в дальнейшем пошли на предвыборную кампанию Трампа.

В декабре прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд сообщила, что Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд. Его оставшиеся активы были распределены между другими некоммерческими организациями.

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Экономика
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Глава МВФ рассказала о рекордном мировом долге в $188 трлн

Ведомости
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Мировой долг – государственный и частный – достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Основным фактором его роста стал частный сектор, на который приходится две трети от общего уровня задолженности, добавила она.

Георгиева отметила, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. Госдолг развивающихся стран, по ее словам, на уровне, который наблюдался во время долгового кризиса 1980-х гг. «В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», – заключила она.

Глава МВФ напомнила, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена финансовым кризисом 2008 г., когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. «Только прямая господдержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 г. составила $1,6 трлн», – уточнила Георгиева. Она подчеркнула, что такой уровень мирового долга создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Предшественница Георгиевой на посту главы МВФ – Кристин Лагард – в 2018 г. заявляла, что глобальный долг составляет $182 трлн. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для его сокращения, поскольку мировая экономика замедляет рост и обеспечивать выплаты будет все сложнее.

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Недвижимость
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Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия

Ведомости
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Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Объявления об этом расклеили в самом киноцентре, на них обратил внимание The Village.

О том, что «Соловей» закроется 15 ноября, сообщали ТАСС и «Коммерсантъ FM». В кассах кинотеатра агентству сказали, что после этой даты сеансов нет, а о перспективах его работы ничего не известно.

Киноцентр был построен в 1989 г. Год назад «Ведомости» узнали, что АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве прошло несколько акций против сноса киноцентра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации. Он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. В октябре Мединский заявил, что не хотел бы, чтобы «Соловей» прекратил свою работу, добавив, что не знает, закроют его или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

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Бизнес
Новости

«Лента» начала расследование отравления 100 сотрудников в служебной столовой

Ведомости
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«Лента» начала служебное расследование причин массового отравления своих сотрудников, сообщила пресс-служба компании. Всего, по данным ритейлера, к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания обратились более 100 сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге, более 30 из них госпитализированы. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, подчеркнули в компании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 39 человек после массового отравления в петербургском офисе «Ленты». Ведомство уточняло, что у людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит. Позже Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой «Ленты», где питание организовано по типу «шведского стола».

В отношении столовой компании был составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности, уточняло ведомство.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

Технологии
Новости

Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году

Ведомости
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В 2019 г. на компенсацию иностранным продюсерам части затрат (так называемые рибейты) на съемки в России из бюджета будет выделено 70 млн руб., следует из постановления, размещенного на сайте правительства.

«Принятое решение будет способствовать увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента», – говорится в тексте постановления.

Претендовать на выплаты в размере от 30 до 40% от понесенных затрат на производство в России смогут создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. Система рибейтов, как писали ранее «Ведомости», будет распространяться не только на кино- и телевизионный контент, но и на проекты для интернет-платформ.

Бюджетный кодекс запрещает выплаты компенсаций нерезидентам, поэтому фактическими получателями субсидий станут российские партнеры зарубежных съемочных групп.

Отбирать сериалы и фильмы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минкультутры, Минэкономразвития, Российского экспортного центра, а также продюсеры. Оператором проекта, который будет распределять субсидии, станет Российский экспортный центр.

Проект постановления о рибейтах внесло в правительство в июне Минэкономразвития. Документ был подготовлен по поручению Дмитрия Медведева. С просьбой проработать вопрос о выделении субсидий на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в марте этого года к премьер-министру обратился режиссер Федор Бондарчук.

Рибейты действуют сейчас более чем в 40 странах мира, следует из глобального отчета Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). Максимальную ставку в размере 75% продюсерам предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе максимальная ставка (35%) действует в Нидерландах и Румынии.

Политика
Новости

WP: генпрокурор США отказался защищать Трампа

Ведомости
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Президент Дональд Трамп хотел, чтобы генеральный прокурор США Уильям Барр публично выступил в его поддержку в скандале из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Трамп просил Барра устроить пресс-конференцию и заявить, что президент не нарушил никаких законов. Однако генпрокурор отказался сделать это.

Трампа подозревают в том, что 25 июля во время беседы с Зеленским он пытался заставить того начать расследование в отношении Джо Байдена, бывшего вице-президента и кандидата на участие в президентских выборах от демократической партии, и его сына Хантера, в 2014–2019 гг. входившего в совет директоров украинской компании Burisma. В частности, предоставление Вашингтоном военной помощи Украине почти на $400 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования. Из-за этого контролируемая демократами палата представителей конгресса в конце сентября начала процедуру импичмента Трампа.

Трамп в Twitter назвал статью фейком: «The Washington Post ВЫДУМАЛА историю о том, что я просил Билла Барра провести пресс-конференцию. Такого никогда не было, и у них нет источников!»

О просьбе Трампа со ссылкой на представителя его администрации также написала The Wall Street Journal. По его словам, президент обратился к Барру после того, как Белый дом в конце сентября опубликовал расшифровку его разговора с Зеленским. Правда, пока неясно, насколько сильно Трамп настаивал на пресс-конференции и почему Барр отказался.

Представитель министерства юстиции отказался от комментариев.

Эта история проливает новый свет на роль Барра в этом скандале, пишет WSJ. Трамп неоднократно говорил Зеленскому, что генпрокурор свяжется с ним по поводу расследования в отношении Байденов и других вопросов. Демократы критикуют Барра за его близость к Трампу и за то, что он не взял самоотвод от дел, касающихся украинского скандала. Ранее минюст изучил расшифровку разговора Трампа с Зеленским и жалобу осведомителя по поводу этой беседы, но пришел к выводу, что президент не нарушил законы о финансировании предвыборной кампании, и отказался начинать расследование.

Финансы
Новости

Сбербанк снизил ставку ипотеки на новостройки с субсидией от застройщиков

Ведомости
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Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с 8 ноября 2019 г., говорится в сообщении банка.

Снижение коснется субсидированных кредитов сроком до семи лет и составит 0,2 п. п. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%, уточняет пресс-служба госбанка.

Ставка кредитов по программе субсидирования сроком от семи до 12 лет остается неизменной – 7,8%, как и базовая ставка на новостройки – 9,3%.

Кроме того, Сбербанк увеличивает возможный срок субсидированных кредитов с 12 до 30 лет: для них ставка ипотеки составит 8,3%.

Указаны ставки для зарплатных клиентов, подтверждающих доход, при наличии полиса личного страхования заемщика и первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья.

Финансы
Новости

Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Ведомости
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Средний класс является наиболее закредитованной и уязвимой группой в России, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 89% россиян со средними доходами регулярно пользуются кредитной картой. У 22% опрошенных со средним доходом есть кредит на автомобиль, 20% выплачивают кредит на неотложные нужды. В исследовании приняли участие 40 000 россиян и 15 000 семей из 220 городов с населением от 10 000 человек.

11% россиян обладают высокими доходами, 17% – средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту. «Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», – сообщает «Ромир».

В отличие от группы со средними доходами, население с высоким доходом защищено сбережениями и собственностью. У половины из них есть минимум два автомобиля, 48% из них имеют собственную дачу или загородный участок, а 28% – депозит в банке. 46% тратят менее 25% собственного дохода, а еще 42% – от 25 до 49% дохода.

Президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин называл ожидаемым то, что средний класс оказался самой закредитованной группой. «С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же – они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики», – сказал он. По словам Милехина, наблюдается снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды. В исследовании использовались данные 40 000 россиян и 15 000 семей из 220 городов с населением от 10 000 человек.

Бизнес
Новости

Оператор поездов в Крым назвал дату начала продажи билетов

Ведомости
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Продажа билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнется 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика «Гранд сервис экспресс». Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Поезда в Крым поедут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, запланированного на декабрь. «Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова», – отмечается в сообщении.

Пока в Крым предусмотрены два маршрута. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа доедут до Симферополя. С Московского вокзала Петербурга с 23 декабря начнут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Конечной точкой для них станет Севастополь, куда состав будет добираться за 43,5 часа.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. Пока у нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г. В начале ноября Минтранс сообщил, что выбрал компанию в качестве оператора пассажирских перевозок в Крым.

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