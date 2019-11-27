Кипрская газета Politis сообщила о лишении Дерипаски кипрского гражданства
В число россиян, по которым запущена процедура лишения кипрского гражданства, предположительно попал Олег Дерипаска. Об этом сообщила кипрская газета Politis. Он назван в материале Олегом Дерибаской. По данным издания, в списке 26 человек, кипрского гражданства лишаются также Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.
В начале ноября «Коммерсантъ» писал о возможных связях бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина с хищениями выручки от продаж элитного жилья в Москве. С этим делом издание связывало также бывших топ-менеджеров «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, они объявлены в международный розыск.
«Ведомости» отправили запрос представителям Дерипаски, Столяренко и Бондаренко.
О решении властей Кипра лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, ранее сообщал Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса. Среди них девять россиян, пишет Cyprus Times.