Кипрская газета Politis сообщила о лишении Дерипаски кипрского гражданства

В число россиян, по которым запущена процедура лишения кипрского гражданства, предположительно попал Олег Дерипаска. Об этом сообщила кипрская газета Politis. Он назван в материале Олегом Дерибаской. По данным издания, в списке 26 человек, кипрского гражданства лишаются также Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.