Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года
Движение грузовиков по МКАД могут полностью отменить после ввода Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в 2021 г., заявил помощник президента России Игорь Левитин в разговоре с «Коммерсантом».
По действующим правилам въезд на МКАД для грузового транспорта массой более 12 т ограничен с 6.00 до 22.00. Исключением могут стать грузовики, получившие специальное разрешение.
Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового трафика. Движение на первом, третьем и пятом участках ЦКАД должно начаться в октябре 2020 г., а еще через год будет построен четвертый участок.