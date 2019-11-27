«Аэрофлот» оценил установку видеокамер во всех самолетах группы в $100 млн

Сотрудник одной из российских авиакомпаний отмечал, что до сих пор не разработаны технические требования к оборудованию, из-за этого не ясно, как выполнять постановление правительства. Гаенко также заявил, что даже если оснастить весь парк «этими средствами транспортной безопасности», они не будут соответствовать требованиям постановления, потому что таких требований в нем нет. С другой стороны, отсутствует инфраструктура для приема сигнала, добавил он.