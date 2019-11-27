«Аэрофлот» оценил установку видеокамер во всех самолетах группы в $100 млн
Оснащение всех самолетов группы «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора») камерами и передающим видеозапись оборудованием обойдется в $100 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора департамента управления авиационной безопасностью компании Владимира Гаенко. Он уточнил, что оснащение одного судна таким оборудованием оценивается в $282 000.
Гаенко уточнил, что «Аэрофлот» эксплуатирует 249 воздушных судов, во всем парке группы компаний (включает также «Россию», «Победу», «Аврору») – 364 судна. Группа также планирует закупить в 2020–2025 гг. 28 широкофюзеляжных Airbus A350 и узкофюзеляжных судов.
Российские авиакомпании должны с 2020 г. оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 г. – поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 г. – все свои самолеты. Этого требует постановление правительства от 2018 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности». В начале ноября «Аэрофлот» попросил правительство отсрочить вступление в силу этих требований. Выполнение постановления обойдется всей отрасли минимум в $585 млн, писали «Ведомости».
Сотрудник одной из российских авиакомпаний отмечал, что до сих пор не разработаны технические требования к оборудованию, из-за этого не ясно, как выполнять постановление правительства. Гаенко также заявил, что даже если оснастить весь парк «этими средствами транспортной безопасности», они не будут соответствовать требованиям постановления, потому что таких требований в нем нет. С другой стороны, отсутствует инфраструктура для приема сигнала, добавил он.