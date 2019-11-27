Акции «Трансконтейнера» подешевели на 5% после сообщений о смене собственника
Акции «Трансконтейнера» подешевели почти на 5% и откатились к уровням конца августа после известий о смене собственника компании, свидетельствуют данные Московской биржи. К 17.13 мск акции компании торговались на уровне 8110 руб. за штуку (-4,9%) при объеме торгов 6,167 млн руб.
Ранее в Москве 27 ноября завершился аукцион по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» (6,95 млн шт.), принадлежавших «дочке» РЖД – Объединенной транспортно-логистической компании. Их получила компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело» Сергея Шишкарева, сообщил заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков. Компания предложила 60,3 млрд руб. при стартовой цене пакета 36,159 млрд руб. Торги оказались ожесточенными и длились около 40 минут.
За актив помимо «Дела» боролись еще две компании – «Енисей капитал» совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Первая грузовая компания Владимира Лисина. «Енисей капитал» уже владеет 24,74% «Трансконтейнера». Все они ранее получили одобрение от Федеральной антимонопольной службы. Второй по величине акционер «Трансконтейнера» – ВТБ, которому принадлежит 24,84% (имеет форвардный контракт с «Енисей капиталом», сообщали «Интерфакс» и Reuters). «ВТБ капитал» выступал организатором аукциона.
«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть более чем из 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров. В 2018 г. «Трансконтейнер» получил 9,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке почти 77 млрд руб.