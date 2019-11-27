Акции «Трансконтейнера» подешевели на 5% после сообщений о смене собственника

«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть более чем из 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров. В 2018 г. «Трансконтейнер» получил 9,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке почти 77 млрд руб.