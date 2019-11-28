«Союзмультфильм» откроет сеть детских развлекательных парков

По его словам, площадь каждого парка — около 2,5 тыс. кв. м, оператором может выступить Entens Group. Эта компания самостоятельно разработала концепцию парка и утвердила ее с «Союзмультфильмом», рассказал управляющий партнер Entens Александр Бениаминов. Чибисов пояснил, что оператору предоставляется лицензия на использование концепции и образов персонажей «Союзмультфильма» и он должен будет выполнять финансовые и качественные KPI, заниматься запуском и операционным управлением парками.