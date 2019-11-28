«Союзмультфильм» откроет сеть детских развлекательных парков
«Союзмультфильм» ищет помещения в торговых центрах, рассказали «Коммерсанту» два консультанта на рынке недвижимости. Как пояснил коммерческий директор студии Владимир Чибисов, в торговых комплексах планируется открытие «полномасштабных детских парков развлечений» с героями «Союзмультфильма».
По его словам, площадь каждого парка — около 2,5 тыс. кв. м, оператором может выступить Entens Group. Эта компания самостоятельно разработала концепцию парка и утвердила ее с «Союзмультфильмом», рассказал управляющий партнер Entens Александр Бениаминов. Чибисов пояснил, что оператору предоставляется лицензия на использование концепции и образов персонажей «Союзмультфильма» и он должен будет выполнять финансовые и качественные KPI, заниматься запуском и операционным управлением парками.
В парках «Союзмультфильма» будет активная зона, музей, студия для создания собственных мультфильмов и кафе-пекарня, перечислил Бениаминов. Возможное место первого парка — торговый центра «Мозайка» в Москве, утверждает один из источников «Коммерсанта». Рассматриваются разные варианты, в том числе «Мозайка», подтвердил Чибисов.
В октябре председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала о том, что студия проводит ребрендинг. Она получит новый логотип, а также слоганы, шрифты и айдентику – закрепленные правила изображения персонажей. Слащева отмечала, что ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов.