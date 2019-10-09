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Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг

ФГУП «Союзмультфильм» занялось ребрендингом, рассказала »Коммерсанту» председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, студия получит новый логотип, а также слоганы — «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе». Помимо этого у нее будут новые шрифты и айдентика — закрепленные правила изображения персонажей.

Партнер «Союзмультфильма» — агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.

До этого у «Союзмультфильма» фактически никогда не было единого логотипа, название рисовали по-разному практически в каждом проекте, отметила предправления. Новый бренд строился с ориентиром на две аудитории — детей (до 12 лет), а также родителей (30-40 лет), которые смотрели мультфильмы в детстве. Ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов, отметила Слащева.

«Союзмультфильм» существует с 1936 г. Среди мультфильмов, созданных студией, — «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена».