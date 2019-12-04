«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях
«Почта России» запустила пилотный проект по продаже лекарств в своих отделениях, сообщает «РИА Новости». Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Для запуска продаж лекарственных препаратов подразделению «Почты России» в этом регионе пришлось получить фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами. Таком образом, в отделениях связи будут торговать широким перечнем препаратов, в том числе рецептурных.
В «Почте России» пояснили, что пилотный проект продлится четыре месяца, после чего будет принято решение, стоит ли распространять эту практику на другие регионы. Открытие аптек в почтовых отделениях – продолжение реализации розничного проекта «Почты России».
В апреле стало известно, что в отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price. Там продают непродовольственные товары, в том числе канцелярию, одежду и бытовую химию.