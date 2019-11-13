«Почта России» заявила о трехкратном росте выручки от цифровых сервисов
Но, несмотря на это, отделения все еще работают с превышением нормативной проходимости, говорят эксперты
Выручка «Почты России» от цифровых сервисов за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 237% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 9,1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании, в прошлом году было 2,7 млрд. К концу года выручка, полученная через цифровые каналы, дойдет до 15 млрд руб. и составит 7% всей выручки, прогнозируют в «Почте России».
Прирост обеспечили в основном три цифровых канала. Самым доходным стал онлайн-сервис отправки писем и посылок для интернет-магазинов и крупных отправителей – этот сервис еженедельно генерирует выручку в 330 млн руб.
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