«Почта России» заявила о трехкратном росте выручки от цифровых сервисов

Выручка «Почты России» от цифровых сервисов за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 237% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 9,1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании, в прошлом году было 2,7 млрд. К концу года выручка, полученная через цифровые каналы, дойдет до 15 млрд руб. и составит 7% всей выручки, прогнозируют в «Почте России».