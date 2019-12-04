Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-Групп»

Олег Греф родился в 1982 г, учился на юридических факультетах в СПбГУ и МГУ, но окончил только второй. В 2000-х работал сначала в Credit Suisse First Boston, затем — в Deutsche Bank AG London. С 2009 по 2017 гг. работал в оценочно-консалтинговой компании «НЭО-Центр» Артема Аветисяна, а после перешел в консалтинговую компанию Brayne на должность управляющего партнера.