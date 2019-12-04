Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-Групп»
Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-Групп» — А1, сообщил представитель компании. Ранее об этом сообщал РБК.
«Мы считаем, что появление в нашей команде специалиста такого уровня положительно скажется на работе А1», — сказал Елинсон. Кто занимал должность управляющего директора до назначения Грефа – в сообщении не уточняется. Кадровые перестановки происходят в рамках «усиления экспертизы компании как лидера рынка специальных ситуаций», объяснила пресс-служба.
А1 является инвестиционным подразделением «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Компания занимается инвестициями в предприятия, находящиеся в сложной финансовой ситуации или в состоянии корпоративных конфликтов. В частности, она представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Компания занимается розыском имущества бывших бенефициаров рухнувшего банка.
Олег Греф родился в 1982 г, учился на юридических факультетах в СПбГУ и МГУ, но окончил только второй. В 2000-х работал сначала в Credit Suisse First Boston, затем — в Deutsche Bank AG London. С 2009 по 2017 гг. работал в оценочно-консалтинговой компании «НЭО-Центр» Артема Аветисяна, а после перешел в консалтинговую компанию Brayne на должность управляющего партнера.