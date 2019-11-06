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Аветисян стал председателем совета директоров «Восточного»

Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян стал председателем совета директоров этой кредитной организации, сообщается в ее пресс-релизе по итогам собрания совета директоров. Светлана Труханович, занимавшая этот пост с июля 2019 г., стала заместителем председателя. До Труханович председателем совета директоров был основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Из состава директоров исключены три миноритария «Восточного» – Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин. Они представляли кипрскую компанию Evison, подконтрольную Baring Vostok. Среди людей, представляющих Evison, в новом составе совета директоров остался Григорий Жданов. Вместо Ушаковой, Арутюновой и Бабурина в совет директоров вошли Алла Цытович (была председателем правления Юниаструмбанка), Наталья Корнацкая (была членом совета директоров Модульбанка) и Оксана Мисае (была заместителем председателя правления Юниаструмбанка). В январе 2017 г. «Восточный» присоединил Юниаструмбанк, на 100% принадлежавший Аветисяну.

«Ведомости» направили запрос о комментарии Baring Vostok.

В феврале по заявлению в ФСБ акционера «Восточного» Шерзода Юсупова было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у этой кредитной организации. Фигурантами дела стали Калви и партнеры Baring Vostok Филип Дельпаль и Ваган Абгарян, а также экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Их обвинили в мошенничестве и арестовали. Позже Калви, Кордичева и Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дела дал признательные показания.