Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

При этом в России налажена работа налоговых органов, отметил Агаларов: налоговая нагрузка высокая и собираемость налогов растет. «В следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать. И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», – заключил бизнесмен.