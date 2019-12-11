Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы

Crocus Group – один из крупнейших девелоперов России. Ей принадлежит выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом» и проч. Агаларов – владелец и президент Crocus Group, журнал Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $1,9 млрд.