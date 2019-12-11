Бизнес

Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы

Его компания купила крупный комплекс прудов в Подмосковье
Екатерина Бурлакова
Екатерина Бурлакова
На такой площади потенциально можно выращивать 2300–4650 т рыбы /Pixabey

Компания «Лотофиш» (на 90% принадлежит АО «Крокус» Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье. Это следует из протокола, размещенного на сайте организатора торгов – Единой электронной торговой площадки от 9 декабря. Продавец имущества – структура банка «Возрождение».

Crocus Group – один из крупнейших девелоперов России. Ей принадлежит выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом» и проч. Агаларов – владелец и президент Crocus Group, журнал Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $1,9 млрд.

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