Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы
Его компания купила крупный комплекс прудов в Подмосковье
Компания «Лотофиш» (на 90% принадлежит АО «Крокус» Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье. Это следует из протокола, размещенного на сайте организатора торгов – Единой электронной торговой площадки от 9 декабря. Продавец имущества – структура банка «Возрождение».
Crocus Group – один из крупнейших девелоперов России. Ей принадлежит выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом» и проч. Агаларов – владелец и президент Crocus Group, журнал Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $1,9 млрд.
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