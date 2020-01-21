Первая грузовая компания продаст весь парк нефтеналивных цистерн
Первая грузовая компания продаст парк из 13 тысяч цистерн компании Brunswick Rail. Сумма сделки может быть оценена в 19 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Первая грузовая компания Владимира Лисина по итогам сделки выйдет из нефтеналивного сегмента рынка грузовых железнодорожных перевозок. В Brunswick Rail Ильи Беляева газете подтвердили факт сделки. До нее у компания располагала парком в 4 тысячи цистерн, теперь он увеличится до 17 тысяч. Общий парк компании — 28 тыс. вагонов.
По словам собеседников издания в отрасли, Первая грузовая компания обращалась с предложениями о продаже в «Нефтетранссервис» Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, «Трансойл» Геннадия Тимченко, RailGo Рахмана и Искандера Халиловых. Однако с ними не были достигнуты договоренности по цене цистерн. Продавец предлагал по 1,5 млн рублей за цистерну, в том время как потенциальные покупатели готовы была заплатить за уже не новые цистерны меньшую цену.
О намерении приобрести Brunswick Rail осенью 2019 г. заявляла Государственная транспортная лизинговая компания в партнерстве с Freight Village RU. Однако на какой стадии находится это сделка пока неизвестно.