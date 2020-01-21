Первая грузовая компания продаст весь парк нефтеналивных цистерн

По словам собеседников издания в отрасли, Первая грузовая компания обращалась с предложениями о продаже в «Нефтетранссервис» Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, «Трансойл» Геннадия Тимченко, RailGo Рахмана и Искандера Халиловых. Однако с ними не были достигнуты договоренности по цене цистерн. Продавец предлагал по 1,5 млн рублей за цистерну, в том время как потенциальные покупатели готовы была заплатить за уже не новые цистерны меньшую цену.