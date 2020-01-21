Hugo Boss начала создание собственной сети магазинов бренда в России

Первый собственный магазин компании открылся в ТЦ «Метрополис», в марте планируется открыть его в ТЦ«Атриум». Торговые точки Hugo планируется сосредоточить в Москве и Санкт-Петербурге. Но не исключены и приход в Казань и Екатеринбург.