Hugo Boss начала создание собственной сети магазинов бренда в России
Немецкая Hugo Boss AG начала создавать в России собственную монобрендовую сеть магазинов. В планах компании открытие 15 торговых точек под брендом Hugo, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании и ее партнера в России — ООО «Трейд менеджмент» .
Первый собственный магазин компании открылся в ТЦ «Метрополис», в марте планируется открыть его в ТЦ«Атриум». Торговые точки Hugo планируется сосредоточить в Москве и Санкт-Петербурге. Но не исключены и приход в Казань и Екатеринбург.
Бренд Hugo ориентирован на молодежную аудиторию. Торговыми точками этой марки занимается российский франчайзи — ООО «Трейд менеджмент». Он развивает в России также сети Lady & Gentleman City, Korpo, Casual Day, а также Armani Exchange и др.
Немецкая компания не планирует отказываться от партнерства с «Трейд менеджментом». В 2020 году франчайзи откроет как минимум одну новую точку Hugo. В «Трейд менеджменте» не стали раскрывать планы по дальнейшей экспансии партнерского бренда.