Годовая прибыль Ford уменьшилась на $3,6 млрд из-за падения продаж в Китае
Чистая прибыль Ford упала на $3,6 млрд в 2019 г. и составила $6,4 млрд вместо прогнозируемых ранее автопроизводителем показателей от $6,5 до 7 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном отчете компании.
Среди причин снижения прибыли в отчете называются падение продаж в Китае, высокие затраты в Северной Америке и рост расходов на гарантийное обслуживание автомобилей. Прогноз на 2020 г. пока не учитывает возможные последствия коронавирусной инфекции в Китае. Ford прогнозирует $5,6 млрд до $6,6 млрд прибыли на 2020 год. Американский автопроизводитель сообщил о $1,7 млрд убытка на $ 39,7 млрд выручки в четвертом квартале. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Выручка за 2019 г. снизилась на 3%, до $155,9 млрд. Продажи во втором после Северной Америки рынке — в КНР — в четвертом квартале снизились на 38%, до $1 млрд выручки.
Как пишет Financial Times со ссылкой на данные FactSet, аналитики ожидали прибыль на акцию в размере 17 центов за четвертый квартал и $ 1,23 за год. Компания отчиталась об убытке на акцию в размере 42 центов в четвертом квартале. За весь год прибыль на акцию составила 1 цент, что на 99% меньше, чем годом ранее.
Ford уже полтора года участвует в глобальном проекте по реструктуризации производства. В третьем квартале прошлого года компания заявила, что к концу 2019 г. затраты на проект достигнут $3,5 млрд, а $9,5 млрд расходов — планируются. Реструктуризация предполагает переориентацию на производство беспилотных авто- и электромобилей. Планируется отказ от старых моделей кроме Mustang в Северной Америке. В Европе в 2020 г. предполагается закрыть или продать шесть автозаводов и сократить 12 тыс. рабочих мест.