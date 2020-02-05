Годовая прибыль Ford уменьшилась на $3,6 млрд из-за падения продаж в Китае

Среди причин снижения прибыли в отчете называются падение продаж в Китае, высокие затраты в Северной Америке и рост расходов на гарантийное обслуживание автомобилей. Прогноз на 2020 г. пока не учитывает возможные последствия коронавирусной инфекции в Китае. Ford прогнозирует $5,6 млрд до $6,6 млрд прибыли на 2020 год. Американский автопроизводитель сообщил о $1,7 млрд убытка на $ 39,7 млрд выручки в четвертом квартале. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Выручка за 2019 г. снизилась на 3%, до $155,9 млрд. Продажи во втором после Северной Америки рынке — в КНР — в четвертом квартале снизились на 38%, до $1 млрд выручки.