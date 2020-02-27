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Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

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Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech. Фонд с целевым объемом в 5 млрд рублей будет заниматься инвестициями в стартапы на ранних стадиях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей АФК «Система» и саму Шойгу.

По словам Ксении Шойгу, фонд будет «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями». Управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов (он станет председателем совета директоров фонда) рассказал, что Sistema SmartTech планирует инвестировать в основном в отечественные проекты. Предпочтение будет отдаваться стартапам с перспективой продажи стратегическому инвестору, для его экосистем.

Якорным инвестором фонда выступит АФК «Система» с инвестициями до 1,5 млрд руб. Планируется, что Sistema SmartTech будет работать восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Фонд намерен поддержать около 20 венчурных проектов с инвестициями 50–300 млн руб. Для АФК создаваемый венчурный фонд уже четвертый. Три ранее созданных — это Sistema Venture Capital (проекты на стадии роста), Sistema Asia Fund (Индия и Юго-Восточной Азия) и Rusnano Sistema SICAR, фонд совместный с «Роснано», который инвестирует в растущие технологичные компании с проектами для «умного города».

Ксения Шойгу развивает собственную инвесткомпанию «Кэпитал Перформ» (ей принадлежит 59%). Компания владеет долями в трех компаниях, в их числе — MedPoint24. Она организует и проводит медосмотры водителей такси в Москве и Московской области. С 2015 г. дочь министра обороны занимается организацией спортивных проектов «Лиги героев».

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