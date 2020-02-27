Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Якорным инвестором фонда выступит АФК «Система» с инвестициями до 1,5 млрд руб. Планируется, что Sistema SmartTech будет работать восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Фонд намерен поддержать около 20 венчурных проектов с инвестициями 50–300 млн руб. Для АФК создаваемый венчурный фонд уже четвертый. Три ранее созданных — это Sistema Venture Capital (проекты на стадии роста), Sistema Asia Fund (Индия и Юго-Восточной Азия) и Rusnano Sistema SICAR, фонд совместный с «Роснано», который инвестирует в растущие технологичные компании с проектами для «умного города».