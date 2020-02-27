Производитель сырков Александров назвал идиотизмом информацию о вреде молока

В молоке и молочных продуктах содержится лактоза, которую еще называют молочным сахаром. Считается, что этот углевод у взрослых усваивается сложнее, чем у детей. В 2017 г. компания Genotek обнародовала результаты исследования (их приводил RT), согласно которым 48% россиян имеют склонность к непереносимости молочной продукции (лактазной недостаточности). В ходе исследования были обследованы 2000 человек в возрасте от 20 до 45 лет.