Производитель сырков Александров назвал идиотизмом информацию о вреде молока
Президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров считает ерундой и идиотизмом информацию о том, что молоко вредно для здоровья взрослых людей. Об этом он сказал в интервью журналу Forbes.
В качестве аргумента Александров привел мнение лауреата Нобелевской премии физиолога Ивана Павлова, который считал молоко единственным природным продуктом, который «соответствует всем требованиям».
«Все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю какие еще "цы" – они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное, – идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке»
В молоке и молочных продуктах содержится лактоза, которую еще называют молочным сахаром. Считается, что этот углевод у взрослых усваивается сложнее, чем у детей. В 2017 г. компания Genotek обнародовала результаты исследования (их приводил RT), согласно которым 48% россиян имеют склонность к непереносимости молочной продукции (лактазной недостаточности). В ходе исследования были обследованы 2000 человек в возрасте от 20 до 45 лет.