Ford откроет прокат электросамокатов в Европе

Ford купил Spin в 2018 г. и с тех пор помог сервису проката электросамокатов взаимодействовать с правительствами городов и понимать обстановку на рынках, на которые хочет выйти, заявил президент Spin Эувин Пун. По его словам, самый большой риск заключается в том, что города видят в компании проката скутеров антагонистов, а не партнеров.