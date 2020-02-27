Ford откроет прокат электросамокатов в Европе
Сервис проката электросамокатов Spin, принадлежащий американской компании Ford Motor Co., весной 2020 г. начнет работу в немецком Кельне, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Также Spin собирается запросить разрешение на работу в Париже и планирует участвовать в пилотных программах в нескольких городах Великобритании.
Ford купил Spin в 2018 г. и с тех пор помог сервису проката электросамокатов взаимодействовать с правительствами городов и понимать обстановку на рынках, на которые хочет выйти, заявил президент Spin Эувин Пун. По его словам, самый большой риск заключается в том, что города видят в компании проката скутеров антагонистов, а не партнеров.
Компания Spin, основанная в Сан-Франциско в 2016 г., насчитывает более 600 сотрудников, по данным сайта, и работает на 70 различных рынках внутри США, включая Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтон.