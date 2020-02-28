Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

Сообщения о всплеске коронавируса за пределами Китая – в Италии, Южной Корее и Иране – напугало инвесторов по всему миру в понедельник, 24 февраля. Тогда индекс S&P 500 показал сильнейшее дневное снижение с февраля 2018 г. (-3,4%), индекс STOXX 600 – с середины 2016 г. (-3,8%), индекс MSCI EM (-2,7%) провел худший день с августа 2019 г. Российский фондовый рынок столкнулся с теми же опасениями на день позже, после трехдневных выходных.