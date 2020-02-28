Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Американские фондовые биржи закрылись падением индексов на 3-4%. Они снижаются шестой день подряд. Индексы теряют процентные пункты из-за опасений дальнейшего роста заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи (0:00 по московскому времени) индекс Dow Jones опустился на 3,83%. Потери около тысячи пунктов в среднем в день — самые большие для этого индекса кризиса 2008 г. Высокотехнологический индекс NASDAQ упал 4,08% — индекс S&P 500 — на 3,36%. Падение индексов фиксировали на Лондонской, европейских и российских биржах.
Тревогу на рынках вызывает распространение коронавирусной инфекции (Covid-19) за пределами Китая – 27 февраля число заражений в КНР впервые оказалось ниже, чем в остальном мире.
Сообщения о всплеске коронавируса за пределами Китая – в Италии, Южной Корее и Иране – напугало инвесторов по всему миру в понедельник, 24 февраля. Тогда индекс S&P 500 показал сильнейшее дневное снижение с февраля 2018 г. (-3,4%), индекс STOXX 600 – с середины 2016 г. (-3,8%), индекс MSCI EM (-2,7%) провел худший день с августа 2019 г. Российский фондовый рынок столкнулся с теми же опасениями на день позже, после трехдневных выходных.