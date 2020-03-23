ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани
Дочерняя компания ВТБ – ООО «Деметра-холдинг» купило у украинского агрохолдинга Kernel Holdings S.A. 50%-ную долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей глубоководным терминалом по перевалке зерна ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (ЗТКТ), говорится в сообщении банка. Сумма сделки не раскрывается.
Украинский агрохолдинг продал последний российский актив, отмечается в сообщении. Остальные 50% в терминале принадлежат подразделению швейцарского трейдера – Glencore Agriculture. Эта компания владеет долей в ЗТКТ через Renaisco B.V.
ЗТКТ – единственный специализированный глубоководный терминал, осуществляющий перевалку зерновых на экспорт в порту Тамани (Краснодарский край). Пропускная способность терминала составляет 4 млн т ежегодно.