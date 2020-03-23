Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

ВТБ выкупил у украинского агрохолдинга 50% в зерновом терминале в Тамани

Ведомости

Дочерняя компания ВТБ – ООО «Деметра-холдинг» купило у украинского агрохолдинга Kernel Holdings S.A. 50%-ную долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей глубоководным терминалом по перевалке зерна ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (ЗТКТ), говорится в сообщении банка. Сумма сделки не раскрывается.

Украинский агрохолдинг продал последний российский актив, отмечается в сообщении. Остальные 50% в терминале принадлежат подразделению швейцарского трейдера – Glencore Agriculture. Эта компания владеет долей в ЗТКТ через Renaisco B.V.

ЗТКТ – единственный специализированный глубоководный терминал, осуществляющий перевалку зерновых на экспорт в порту Тамани (Краснодарский край). Пропускная способность терминала составляет 4 млн т ежегодно.

Ранее по теме: ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её