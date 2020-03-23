РБК узнал о планах McDonald's работать при полном карантине в России

Если в регионе вводится карантин, то McDonald's планирует закрыть обеденные залы и выдавать заказы только навынос. Оплата в таких случаях возможна только через киоски самообслуживания с безналичной оплатой или в окнах «МакЭкспресс» или «МакАвто». На случай, если покупатели могут оплатить заказ только наличными, кассиры должны будут носить в перчатках. Выдача заказов в McDonald's будет осуществляться дистанционно: сотрудник должен будет оставить заказ на зоне выдачи и отойти от нее. Если McDonald's располагается в закрытом на карантин торговом центре, он будет работать только с заказами для служб доставки.