РБК узнал о планах McDonald's работать при полном карантине в России
Сеть фастфуда McDonald's представила главам девяти городов и регионов России стратегию работы на случай введения полного карантина из-а коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на копию письма, направленную губернатору Самарской области Дмитрия Азарова. Источник «Ведомостей» в McDonald's подтвердил наличие письма. Письма были отправлены главам Москвы и Московской области, Перми, Туле, Пензе, Татарстана, Оренбургской и Липецкой обл., утверждает РБК.
Если в регионе вводится карантин, то McDonald's планирует закрыть обеденные залы и выдавать заказы только навынос. Оплата в таких случаях возможна только через киоски самообслуживания с безналичной оплатой или в окнах «МакЭкспресс» или «МакАвто». На случай, если покупатели могут оплатить заказ только наличными, кассиры должны будут носить в перчатках. Выдача заказов в McDonald's будет осуществляться дистанционно: сотрудник должен будет оставить заказ на зоне выдачи и отойти от нее. Если McDonald's располагается в закрытом на карантин торговом центре, он будет работать только с заказами для служб доставки.
17 марта McDonald's аналогичным закрывал обеденные залы в США, однако это касалось только собственных точек компании без учета франчайзи (5% от сети в 13 850 ресторанов в США). В Великобритании и Ирландии, начиная с 23 марта, McDonald's полностью приостанавливает работу, сообщает Reuters. Сеть также закрывает свои рестораны в Израиле, часть точек будет готовить еду исключительно для госпиталей, сотрудников скорой помощи и правоохранительных оранов, передает The Times of Israel.
Российское подразделение McDonald's вошло в новую редакцию списка системообразующих компаний. Правительство проводит стресс-тесты таких компаний, по результатам которых принимается решение об оказании господдержки. Компании из списка имеют подать заявку на согласование плана финансового оздоровления. В список, который с 2015 г. расширился в три раза, также вошел «Бургер рус» (юрлицо в Burger King в России).