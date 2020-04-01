Из стран Евразийского экономического союза запретили вывозить гречку

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила временно запретить вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, сообщается на сайте комиссии. Под запрет попали рис, гречка, репчатый лук, репа, рожь, чеснок, просо, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, крупа, соевые бобы и семена подсолнечника.