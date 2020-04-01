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Из стран Евразийского экономического союза запретили вывозить гречку

Ведомости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила временно запретить вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, сообщается на сайте комиссии. Под запрет попали рис, гречка, репчатый лук, репа, рожь, чеснок, просо, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, крупа, соевые бобы и семена подсолнечника.

Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации решения ЕЭК на сайте и продлится до 30 июня. Такую меру комиссия решила принять, чтобы в случае обострения санитарно-эпидемиологической обстановки была возможность обеспечить население достаточным количеством перечисленных товаров.

24 марта ЕЭК решила ввести временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС медицинской продукции, защитных и дезинфицирующих средств, в том числе масок, респираторов, ваты, марли, перчаток, бахил.

Ранее по теме: Россия вводит временный запрет на экспорт круп

С 20 марта в России начал действовать запрет на экспорт всех видов круп. Россельхознадзор ввел его на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

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