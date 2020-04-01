«Авито» зафиксировал резкий рост спроса на гантели

За март по сравнению с февралем спрос на штанги и гантели увеличился на 38%. Средняя цена по России составила 10 800 руб., что на 2% больше, чем месяцем ранее. Ковриками для йоги в марте интересовались на 30% больше пользователей сервиса, а за последний год спрос на этот товар вырос на 66%. Средняя цена на коврики снизилась по сравнению с февралем на 1% до 1300 руб. Средняя цена на кардиотренажеры в марте была 51 300 руб., и это был самый дорогой из товаров с повысившимся в марте спросом, которые исследовал «Авито». Высокая цена не помешала росту спроса на беговые дорожки и эллипсы в марте на 16% по сравнению с февралем и на 45% по сравнению с мартом 2019 г.