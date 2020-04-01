«Авито» зафиксировал резкий рост спроса на гантели
В России за последний месяц увеличился спрос на спортивные товары для дома, говорится в исследовании сервиса частных объявлений «Авито» на основе популярности тех или иных объявлений.
За март по сравнению с февралем спрос на штанги и гантели увеличился на 38%. Средняя цена по России составила 10 800 руб., что на 2% больше, чем месяцем ранее. Ковриками для йоги в марте интересовались на 30% больше пользователей сервиса, а за последний год спрос на этот товар вырос на 66%. Средняя цена на коврики снизилась по сравнению с февралем на 1% до 1300 руб. Средняя цена на кардиотренажеры в марте была 51 300 руб., и это был самый дорогой из товаров с повысившимся в марте спросом, которые исследовал «Авито». Высокая цена не помешала росту спроса на беговые дорожки и эллипсы в марте на 16% по сравнению с февралем и на 45% по сравнению с мартом 2019 г.
Самый большой рост спроса на кардиотренажеры в марте аналитики «Авито» отметили в Екатеринбурге: интерес к беговым дорожкам и эллипсам, которые в среднем стоили около 54 000 руб., в этом городе вырос на 95% за месяц. Гантелями больше всего заинтересовались пользователи сервиса в Санкт-Петербурге, где спрос за месяц вырос на 108%.
Спрос на домашние тренажеры и спортивный инвентарь сначала вырос после закрытия фитнес-центров, а затем после введения режима самоизоляции, поясняет Алексей Куракин, управляющий директор вертикали «Авито» «Товары и услуги». По его словам, после ковриков для йоги, свободных весов и беговых дорожек повышенный спрос может появиться и на другие спортивные снаряды, например, скакалки и турники.
В России в нескольких регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещается выходить из дома без веской причины, которой может быть поездка на работу, если она не приостановлена, поход в магазин за продуктами, вынос мусора или выгул домашних животных. В Москве в ближайшее время планируется запустить систему спецпропусков.