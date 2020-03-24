Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объемы продаж патронов в России выросли на 130% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на данные «Платформы ОФД» (обрабатывает в режиме онлайн данные более 900 000 касс в России). Отмечается, что речь идет об объемах продаж в стоимостном выражении, не в натуральном.
Из данных «Платформы ОФД» также следует, что в марте на 29% вырос объем продаж бейсбольных бит, при этом средний чек при покупке этого товара снизился на 11% до 405 руб. На патроны россияне, напротив, в среднем тратили на 53% больше, чем в прошлом году.
Рост спроса на патроны эксперты объясняют стандартным сезонным фактором и волатильностью валюты. После подорожания доллара люди опасаются роста цен на оружие и патроны, пояснил тренер по стрелковым видам спорта спортивно-стрелкового комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий. В свою очередь председатель Федерации практической стрельбы города Москвы Алексей Рогозин объяснил рост объема продаж патронов закрытием фитнес-центров из-за коронавируса. По его словам, народ хочет чем-то заниматься и всегда активизируется в кризисные времена.