Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

С 9 по 22 марта объемы продаж патронов в России выросли на 130% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на данные «Платформы ОФД» (обрабатывает в режиме онлайн данные более 900 000 касс в России). Отмечается, что речь идет об объемах продаж в стоимостном выражении, не в натуральном.