Reuters: США планируют сдавать емкости для нефти в стратегическом резерве

Спрос на нефть начал падать из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним: по всему миру закрываются границы и ограничивается передвижение, закрываются магазины и производства. В то же время Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и заявили, что планируют существенно нарастить добычу. В результате цены на нефть обвалились: в марте цена барреля марки Brent опускалась до $24,52, американской WTI – до $19,46.