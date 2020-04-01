Reuters: США планируют сдавать емкости для нефти в стратегическом резерве
США планируют сдавать в аренду энергетическим компаниям емкости для хранения нефти в стратегическом резерве страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Инициатива была предложена из-за отказа правительства от покупки нефти в стратегический резерв страны после того, как не удалось получить одобрения конгресса на финансирование этой акции. Аренда, по данным источников, может помочь США справиться с растущим избытком на рынке нефти.
В середине марта минэнерго США объявляло о планах закупить 77 млн баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва, это чуть меньше, чем страна использует за четыре дня, отмечает агентство. В ведомстве утверждали, что запросили у конгресса на эти цели $3 млрд. Первая партия должна была составить 30 млн баррелей.
На сегодняшний день в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти.
Спрос на нефть начал падать из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним: по всему миру закрываются границы и ограничивается передвижение, закрываются магазины и производства. В то же время Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и заявили, что планируют существенно нарастить добычу. В результате цены на нефть обвалились: в марте цена барреля марки Brent опускалась до $24,52, американской WTI – до $19,46.