Производители предупредили о риске дефицита легальной табачной продукции

Дефицит может возникнуть, несмотря на наличие торговых запасов, так как остановка производства и реализации табачной продукции спровоцирует ажиотажный спрос, пояснила «Коммерсанту» директор БАТ по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова. По ее словам, дефицит легальной продукции тут же восполнят нелегальные сигареты, которые занимают 15,6% объема всего рынка. Гуськова также предупредила, что остановка работы крупнейших российских производителей сигарет приведет к еженедельным потерям бюджета в размере 10 млрд руб.