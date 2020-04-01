Производители предупредили о риске дефицита легальной табачной продукции
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области приостановили работу табачные заводы ««БАТ СПб» (принадлежит «Бритиш американ тобако»), «Петро» (Japan Tobacco International) и «Филип Моррис Ижора» (аффилированная компания «Филип Моррис интернэшнл» в России), пишет «Коммерсантъ». Прекращение работы фабрик связано с недавним исключением табачной продукции из списка товаров первой необходимости, которыми можно торговать в неделю с 30 марта по 3 апреля, объявленную нерабочей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис интернэшнл» Сергей Слипченко сообщил изданию, что прекращение работы на более длительный срок может привести к срыву контрактов на поставку продукции и, следовательно, дефициту легальных сигарет.
Дефицит может возникнуть, несмотря на наличие торговых запасов, так как остановка производства и реализации табачной продукции спровоцирует ажиотажный спрос, пояснила «Коммерсанту» директор БАТ по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова. По ее словам, дефицит легальной продукции тут же восполнят нелегальные сигареты, которые занимают 15,6% объема всего рынка. Гуськова также предупредила, что остановка работы крупнейших российских производителей сигарет приведет к еженедельным потерям бюджета в размере 10 млрд руб.
Изначально табак был включен в список непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный 28 марта. Но на следующий день правительство уточнило перечень. Из обновленного списка кроме табака исключили также компьютерное, электронное и оптическое оборудование, комплектующие для автомобилей, электрическое оборудование, бытовые приборы, печатные СМИ, очки, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности.