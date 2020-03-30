Смартфоны и компьютеры исключили из товаров первой необходимости
Правительство изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. В частности, из уточненного списка исчезло компьютерное, электронное и оптическое оборудование. На изменения первым обратил внимание РБК.
В обновленном списке, как и в его предыдущей редакции, утвержденной 28 марта, 23 позиции. Сам список получил новое название – «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Ряд позиций, которые были в предыдущей редакции списка, в обновленном перечне отсутствуют. Кроме компьютеров и смартфонов среди исключенных из перечня позиций комплектующие для автомобилей (шины и др.), электрическое оборудование, бытовые приборы, печатные СМИ, табак, очки, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности и др.
В новом перечне детализированы товары, относящиеся к моющим и чистящим средствам, санитарным изделиям и туалетным принадлежностям и к средствам индивидуальной защиты. Среди перечисленных в перечне товаров этих категорий: санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, зубные пасты и щетки. Детализирован и список товаров. относящихся к детским. Теперь это подгузники, пеленки для новорожденного, детские шампуни, кремы от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.
К видам топлива в перечне добавился сжиженный природный газ. В распоряжении правительства указывается, что органы власти на местах «вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации». Указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Не должна в эти дни функционировать и розница – за исключением продуктовых магазинов и торговых точек, в которых продаются жизненно необходимые товары (в частности, аптеки и АЗС). По данным на 29 марта, в России выявлено 1534 заболевших коронавирусом, восемь человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112).