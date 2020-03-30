Смартфоны и компьютеры исключили из товаров первой необходимости

К видам топлива в перечне добавился сжиженный природный газ. В распоряжении правительства указывается, что органы власти на местах «вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации». Указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Не должна в эти дни функционировать и розница – за исключением продуктовых магазинов и торговых точек, в которых продаются жизненно необходимые товары (в частности, аптеки и АЗС). По данным на 29 марта, в России выявлено 1534 заболевших коронавирусом, восемь человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112).