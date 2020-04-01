«Авито» заблокировало объявления о продаже формы курьеров
Сервис объявлений «Авито» начал блокировать объявления, которые предлагали купить форму сотрудников служб доставки, а также другие предложения, в теории позволяющие обойти режим самоизоляции, сказал управляющий директор вертикали «Авито» «Товары и услуги» Алексей Куракин. Сервис также ограничит продажу пропусков и предложения взять чужую собаку на время.
По словам директора, «Авито» будет отслеживать все новые предложения, спекулирующие на распространении коронавируса. «Если вы действительно хотите завести собаку, возьмите ее из приюта или купите», – особо отметил Куракин насчет предложений о догшеринге.
В России к 1 апреля было обнаружено 2777 случаев заболевания коронавирусом. С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех граждан. Людям запрещается выходить на улицу без крайней необходимости, в числе исключений разрешается выгуливать собак и идти на работу. К 1 апреля подобные меры ввели большинство регионов России.
Ранее службы объявлений «Авито» и «Юла» уже запретили размещать объявления о продаже тестов на коронавирус, медицинских масок и несуществующих лекарств от COVID-19. К 17 марта, когда сервисы запретили подобные объявления, цена за одну маску на платформах могла достигать 100 руб.