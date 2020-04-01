«Авито» заблокировало объявления о продаже формы курьеров

В России к 1 апреля было обнаружено 2777 случаев заболевания коронавирусом. С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех граждан. Людям запрещается выходить на улицу без крайней необходимости, в числе исключений разрешается выгуливать собак и идти на работу. К 1 апреля подобные меры ввели большинство регионов России.