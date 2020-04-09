Airbus сокращает производство реактивных лайнеров на 40%
Airbus сократит производство реактивных лайнеров, об этом компания объявила в среду, передает Reuters. Причина сокращения – пандемия коронавируса и кризис в авиации и авиастроении.
Европейский авиапроизводитель сократит выпуск А320 на треть – до 40 самолетов в месяц, А350 – на 40%, до шести самолетов в месяц, А330 – более чем на 40%, до двух самолетов в месяц. Агентство цитирует главного исполнительного директора компании Гийома Фори. По его словам, темпы производства будут снижаться из-за просьб авиакомпаний об отсрочках поставок новой техники, в том числе на 2021 г.
Агентство ранее сообщало со ссылкой на собственные источники в авиастроительной отрасли, что производство сократят наполовину на срок от трех до шести месяцев. Производитель, по данным Reuters, попросил поставщиков замедлить поставки на 40% от обычных графиков. Согласно им, компания выпускала 36 самолетов в месяц. До начала пандемии коронавируса Airbus намеревалась увеличить производство A320 к 2021 г. до 63 самолетов в месяц.
В январе французский концерн получил 274 новых заказа на самолеты, в то время как американский Boeing впервые с 1962 г. не получил ни одного. В конце 2019 г. американский производитель впервые уступил пальму первенства в мировом авиастроении своему европейскому конкуренту.