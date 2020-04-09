Airbus сокращает производство реактивных лайнеров на 40%

Европейский авиапроизводитель сократит выпуск А320 на треть – до 40 самолетов в месяц, А350 – на 40%, до шести самолетов в месяц, А330 – более чем на 40%, до двух самолетов в месяц. Агентство цитирует главного исполнительного директора компании Гийома Фори. По его словам, темпы производства будут снижаться из-за просьб авиакомпаний об отсрочках поставок новой техники, в том числе на 2021 г.