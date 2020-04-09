На объекте «Роснефти» произошел пожар
На территории Новокуйбышевской нефтехимической компании произошел пожар, в котором пострадали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 15.40 по местному времени (14.40 мск).
Происходит горение установки на открытой площадке, уточнило ведомство. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Площадь возгорания пока не называется.
Новокуйбышевская нефтехимическая компания с 2015 г. входит в структуру «Роснефти». Предприятие является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе. Компания занимается сжижением углеводородов, производством фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов, а также единственная в России производит синтетический этанол.
«Ведомости» направили вопрос о случившемся в пресс-службу «Роснефти».