На объекте «Роснефти» произошел пожар

Новокуйбышевская нефтехимическая компания с 2015 г. входит в структуру «Роснефти». Предприятие является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе. Компания занимается сжижением углеводородов, производством фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов, а также единственная в России производит синтетический этанол.