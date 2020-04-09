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WSJ узнала о договоренности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Ведомости

Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Для саудитов сокращение составит 4 млн баррелей в сутки, для России ‒ 2 млн баррелей. Ирак и другие участники организации стран ‒ экспортеров нефти ОПЕК+ еще не договорились о сокращении объемов.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что России и Саудовской Аравии удалось устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти.

Рубль вырос на новостях о переговоров сторон. К 18.40 мск доллар стоил 73,61 руб., евро ‒ 80,47 руб. Положительную динамику показывают и цены на нефть. К этому времени фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже с поставкой в июне 2020 г. стоил $33,54, подорожав на 2%. Майские фьючерсы нефти WTI стоили $26,08 за баррель, подорожав на 3,79%.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ распалось в начале марта 2020 г. из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Стороны не смогли договориться об условиях продления сделки и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив минимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в три раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных