WSJ узнала о договоренности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Для саудитов сокращение составит 4 млн баррелей в сутки, для России ‒ 2 млн баррелей. Ирак и другие участники организации стран ‒ экспортеров нефти ОПЕК+ еще не договорились о сокращении объемов.
Reuters со ссылкой на источники пишет, что России и Саудовской Аравии удалось устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти.
Рубль вырос на новостях о переговоров сторон. К 18.40 мск доллар стоил 73,61 руб., евро ‒ 80,47 руб. Положительную динамику показывают и цены на нефть. К этому времени фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже с поставкой в июне 2020 г. стоил $33,54, подорожав на 2%. Майские фьючерсы нефти WTI стоили $26,08 за баррель, подорожав на 3,79%.
Предыдущее соглашение ОПЕК+ распалось в начале марта 2020 г. из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Стороны не смогли договориться об условиях продления сделки и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив минимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в три раза.