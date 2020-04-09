WSJ узнала о договоренности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Предыдущее соглашение ОПЕК+ распалось в начале марта 2020 г. из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Стороны не смогли договориться об условиях продления сделки и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив минимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в три раза.