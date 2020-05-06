В Москве с 12 мая отменят ограничения на работу промышленности и строителей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая в Москве снимут ограничения на деятельность промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу выйдет полмиллиона москвичей. Однако запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано, так как их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции, считает мэр.
По словам Собянина, в столице также пока рано ослаблять режим самоизоляции.
«Режим самоизоляции при этом не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий, работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами»
То, что в Москве в последнее время наблюдается высокий прирост больных коронавирусом, Собянин объяснил кратным увеличением тестирования и выявляемости пациентов с COVID-19. В столице, по данным на 6 мая, выявлено почти 86 000 заразившихся коронавирусом. По всей России число инфицированных приблизилось к 166 000, из них 1537 человек умерли.
Работа большинства предприятий в Москве, в том числе в промышленной и строительной сферах, была ограничена с 13 апреля. Список отраслей, которым временно запрещено работать, состоял из 45 пунктов. Ограничения сначала вводились на неделю, до 19 апреля, но потом были продлены.