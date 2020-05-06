В Москве с 12 мая отменят ограничения на работу промышленности и строителей

То, что в Москве в последнее время наблюдается высокий прирост больных коронавирусом, Собянин объяснил кратным увеличением тестирования и выявляемости пациентов с COVID-19. В столице, по данным на 6 мая, выявлено почти 86 000 заразившихся коронавирусом. По всей России число инфицированных приблизилось к 166 000, из них 1537 человек умерли.