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В Москве с 12 мая отменят ограничения на работу промышленности и строителей

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая в Москве снимут ограничения на деятельность промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу выйдет полмиллиона москвичей. Однако запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано, так как их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции, считает мэр.

По словам Собянина, в столице также пока рано ослаблять режим самоизоляции.

«Режим самоизоляции при этом не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий, работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами»

Сергей Собянин
мэр Москвы

То, что в Москве в последнее время наблюдается высокий прирост больных коронавирусом, Собянин объяснил кратным увеличением тестирования и выявляемости пациентов с COVID-19. В столице, по данным на 6 мая, выявлено почти 86 000 заразившихся коронавирусом. По всей России число инфицированных приблизилось к 166 000, из них 1537 человек умерли.

Работа большинства предприятий в Москве, в том числе в промышленной и строительной сферах, была ограничена с 13 апреля. Список отраслей, которым временно запрещено работать, состоял из 45 пунктов. Ограничения сначала вводились на неделю, до 19 апреля, но потом были продлены.

Ранее по теме: Собянин продлил запрет на работу каршеринга и строительство жилья в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных