Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

В апреле Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Страны договорились не только снизить объемы нефтедобычи, но и призвать к этому страны, не входящие в альянс.