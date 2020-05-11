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Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

Ведомости

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило национальной нефтяной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки сверх оговоренного в рамках сделки ОПЕК+ сокращения, сообщил представитель министерства Reuters. Таким образом, в июне королевство планирует добывать 7,492 млн баррелей в сутки, сократив добычу в общем на 4,8 млн баррелей в сутки с апрельского уровня, пояснил он.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в цене на Лондонской бирже на $1,4. В 14.58 мск баррель эталонной нефти с поставкой в июле стоил $30,01, а к 15.25 мск – $31,43.

В апреле Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Страны договорились не только снизить объемы нефтедобычи, но и призвать к этому страны, не входящие в альянс.

Ранее по теме: Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных