Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне
Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило национальной нефтяной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки сверх оговоренного в рамках сделки ОПЕК+ сокращения, сообщил представитель министерства Reuters. Таким образом, в июне королевство планирует добывать 7,492 млн баррелей в сутки, сократив добычу в общем на 4,8 млн баррелей в сутки с апрельского уровня, пояснил он.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в цене на Лондонской бирже на $1,4. В 14.58 мск баррель эталонной нефти с поставкой в июле стоил $30,01, а к 15.25 мск – $31,43.
В апреле Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Страны договорились не только снизить объемы нефтедобычи, но и призвать к этому страны, не входящие в альянс.