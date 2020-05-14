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«Роснефть» подключится к сервису заправок «Яндекса»

Ведомости

Заправки «Роснефти», а также принадлежащие им сети станций BP, «Башнефти», ПТК и ТНК подключатся к службе бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки», сообщили в «Яндексе». В результате сделки число заправок, работающих с сервисом, увеличится почти вдвое, заявил руководитель «Яндекс.Заправок» Роман Прудников.

Служба «Яндекс.Заправки» интегрирована в «Навигатор», а также в приложения для водителей «Яндекс.Такси» и автомобильную консоль «Яндекс.Авто». Она позволяет автомобилисту заплатить за топливо банковской картой, не выходя из машины. Функция уже доступна на части заправок «Роснефти» для водителей «Яндекс.Такси», в этом режиме к сервису подключено 2748 станций. Доступ остальным пользователям будут давать поэтапно, в течение мая его откроют для водителей в Москве и Московской области.

«Роснефть» – крупнейшая компания, сотрудничающая с сервисом «Яндекса». До этого единственной вертикально-интегрированной нефтяной компанией, подписавшей соглашение с «Яндексом», была «Татнефть», остальную долю в списке партнеров занимали независимые АЗС. Сеть станций, уже работающих с «Яндекс.Заправками», насчитывает 4150 АЗС, по соглашению с «Роснефтью» подключатся еще более 3000 заправок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных