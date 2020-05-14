«Роснефть» подключится к сервису заправок «Яндекса»
Заправки «Роснефти», а также принадлежащие им сети станций BP, «Башнефти», ПТК и ТНК подключатся к службе бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки», сообщили в «Яндексе». В результате сделки число заправок, работающих с сервисом, увеличится почти вдвое, заявил руководитель «Яндекс.Заправок» Роман Прудников.
Служба «Яндекс.Заправки» интегрирована в «Навигатор», а также в приложения для водителей «Яндекс.Такси» и автомобильную консоль «Яндекс.Авто». Она позволяет автомобилисту заплатить за топливо банковской картой, не выходя из машины. Функция уже доступна на части заправок «Роснефти» для водителей «Яндекс.Такси», в этом режиме к сервису подключено 2748 станций. Доступ остальным пользователям будут давать поэтапно, в течение мая его откроют для водителей в Москве и Московской области.
«Роснефть» – крупнейшая компания, сотрудничающая с сервисом «Яндекса». До этого единственной вертикально-интегрированной нефтяной компанией, подписавшей соглашение с «Яндексом», была «Татнефть», остальную долю в списке партнеров занимали независимые АЗС. Сеть станций, уже работающих с «Яндекс.Заправками», насчитывает 4150 АЗС, по соглашению с «Роснефтью» подключатся еще более 3000 заправок.