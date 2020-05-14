«Роснефть» подключится к сервису заправок «Яндекса»

Служба «Яндекс.Заправки» интегрирована в «Навигатор», а также в приложения для водителей «Яндекс.Такси» и автомобильную консоль «Яндекс.Авто». Она позволяет автомобилисту заплатить за топливо банковской картой, не выходя из машины. Функция уже доступна на части заправок «Роснефти» для водителей «Яндекс.Такси», в этом режиме к сервису подключено 2748 станций. Доступ остальным пользователям будут давать поэтапно, в течение мая его откроют для водителей в Москве и Московской области.