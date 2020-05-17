Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании

Помимо Усманова в список богатейших жителей Великобритании вошли еще двое россиян — Михаил Фридман и Роман Абрамович. Фридман за год опустился на одну строчку и занял 11-е место. Его состояние уменьшилось на 666 млн фунтов ($806,1 млн) до 10,2 млрд фунтов ($12,4 млрд). Положение Абрамовича в рейтинге тоже ухудшилось — он опустился с девятого места на 12-е, потеряв за год миллиард фунтов ($1,2 млрд). Теперь его состояние оценивается в 10,1 млрд фунтов ($12,3 млрд).