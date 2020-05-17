Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании

Ведомости

Российский миллиардер Алишер Усманов за год поднялся на одну строчку в рейтинге богатейших жителей Великобритании по версии Sunday Times. Теперь он занимает седьмое место, а его состояние оценивается в 11,7 млрд фунтов стерлингов ($14,1 млрд). Вопреки общей тенденции состояние миллиардера за год увеличилось — на 341 млн фунтов ($412,7 млн).

В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Усманов тоже занимает седьмое место, журнал в 2020 г. оценил его состояние в $13,4 млрд.

Помимо Усманова в список богатейших жителей Великобритании вошли еще двое россиян — Михаил Фридман и Роман Абрамович. Фридман за год опустился на одну строчку и занял 11-е место. Его состояние уменьшилось на 666 млн фунтов ($806,1 млн) до 10,2 млрд фунтов ($12,4 млрд). Положение Абрамовича в рейтинге тоже ухудшилось — он опустился с девятого места на 12-е, потеряв за год миллиард фунтов ($1,2 млрд). Теперь его состояние оценивается в 10,1 млрд фунтов ($12,3 млрд).

Ранее по теме: Как россиян выдают из Лондона

В целом за последние два месяца на фоне пандемии коронавируса общее состояние тысячи самых богатых жителей Великобритании уменьшилось на 54 млрд фунтов стерлингов, посчитала Sunday Times. Более половины миллиардеров из-за кризиса несут убытки в размере до 6 млрд фунтов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных