Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании
Российский миллиардер Алишер Усманов за год поднялся на одну строчку в рейтинге богатейших жителей Великобритании по версии Sunday Times. Теперь он занимает седьмое место, а его состояние оценивается в 11,7 млрд фунтов стерлингов ($14,1 млрд). Вопреки общей тенденции состояние миллиардера за год увеличилось — на 341 млн фунтов ($412,7 млн).
В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Усманов тоже занимает седьмое место, журнал в 2020 г. оценил его состояние в $13,4 млрд.
Помимо Усманова в список богатейших жителей Великобритании вошли еще двое россиян — Михаил Фридман и Роман Абрамович. Фридман за год опустился на одну строчку и занял 11-е место. Его состояние уменьшилось на 666 млн фунтов ($806,1 млн) до 10,2 млрд фунтов ($12,4 млрд). Положение Абрамовича в рейтинге тоже ухудшилось — он опустился с девятого места на 12-е, потеряв за год миллиард фунтов ($1,2 млрд). Теперь его состояние оценивается в 10,1 млрд фунтов ($12,3 млрд).
В целом за последние два месяца на фоне пандемии коронавируса общее состояние тысячи самых богатых жителей Великобритании уменьшилось на 54 млрд фунтов стерлингов, посчитала Sunday Times. Более половины миллиардеров из-за кризиса несут убытки в размере до 6 млрд фунтов.