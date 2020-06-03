Минпромторг обратился в Генпрокуратуру из-за защитной одежды для медиков

Авторы обращений указывают, что защитная одежда для медиков может производиться из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты. Это, по их мнению, недопустимое в пандемию коронавирусной инфекции нарушение, и реальная угроза жизни и здоровью медиков, которые используют подобные СИЗ. Минпромторг отмечает, что использование материалов без требуемого уровня защиты позволяет продавать такие костюмы по более низкой цене, чем у производителей с разрешениями Росздравнадзора. Ранее к вице-премьеру Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращались с аналогичными жалобами и претензиями к закупаемым больницами СИЗ врачи и эксперты. Они отмечали, что отделы закупок клиник более заинтересованы в соблюдении процедур закупки, чем в проверке качественных характеристик приобретаемых СИЗ.