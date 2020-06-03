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Минпромторг обратился в Генпрокуратуру из-за защитной одежды для медиков

Ведомости

Министерство промышленности и торговли обратилось в Генеральную прокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой организовать проверки закупок защитных костюмов для медицинских работников в регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и содержание писем, направленных обоим адресатам.

Генпрокуратуру Минпромторг просит проверить закупки властями регионов специальной медицинской одежды и выяснить, возможно ли ее использование в учреждениях здравоохранения. От вице-премьера Голиковой просят поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой и выяснить, есть ли на нее все необходимые разрешения и отвечает ли она требованиям к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) медиков. Эти просьбы, согласно письмам, обусловлены ростом производства СИЗ в регионах, в Минпромторге считают, что выпускается продукция, которая не имеет разрешений Росздравнадзора.

Авторы обращений указывают, что защитная одежда для медиков может производиться из материалов, которые не обеспечивают необходимый уровень защиты. Это, по их мнению, недопустимое в пандемию коронавирусной инфекции нарушение, и реальная угроза жизни и здоровью медиков, которые используют подобные СИЗ. Минпромторг отмечает, что использование материалов без требуемого уровня защиты позволяет продавать такие костюмы по более низкой цене, чем у производителей с разрешениями Росздравнадзора. Ранее к вице-премьеру Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращались с аналогичными жалобами и претензиями к закупаемым больницами СИЗ врачи и эксперты. Они отмечали, что отделы закупок клиник более заинтересованы в соблюдении процедур закупки, чем в проверке качественных характеристик приобретаемых СИЗ.

В сутки, по данным Минпромторга, в России производится в сутки 9 млн масок различных видов, 500 тыс. респираторов и 250 тыс. защитных костюмов. Минздрав 2 июня сообщал, что дефицита СИЗ в регионах нет. По словам замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, в запасе имеется 9,2 млн шт. одноразовых защитных медицинских халатов, 6,8 млн шт. одноразовых респираторов, до 1,5 млн шт. защитных очков и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных