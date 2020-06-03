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Райффайзенбанк инвестировал $1,5 млн в зерновой маркетплейс

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Входящая в Райффайзенбанк Elevator Ventures совместно с инвестфондом Speedinvest инвестировала $1,5 млн в российский стартап «Агро.Клуб», который представляет собой маркетплейс по продаже зерновых культур. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам основателя «Агро.Клуба» Егора Кирина, компания получила инвестиции от Elevator Ventures и Speedinvest. Руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова сообщила, что для Elevator Ventures сумма целевых инвестиций составляет до €3 млн при доле в проекте до 25%. «Агро.Клуб» — это мобильное приложение и веб-сервис, которые объединили фермеров, производителей, экспортеров, переработчиков зерна и поставщиков продукции. В платформу входит маркетплейс по урожаю, семенам, агрохимии и технике, рыночная аналитика и специальный раздел для общения аграриев. Стартап работает на рынках России и Северной Америки.

Для агропроизводителей пользование сервисом бесплатное, рассказал Егор Кирин, около 1% от сделки платят покупатели зерна. Агротехплатформа обеспечивает проверку качества продукции и доставку до покупателей. Она выступает финансовым гарантом сделки, то есть платит за зерно фермерам, а потом уже получает деньги от покупателей. За первые 18 месяцев работы стартапа к сервису подключилось 9 тыс. аграриев, что, по подсчетам «Агро.Клуба», составляет почти 20% фермеров России. Ежемесячно на сервисе выставляется более 2 млн тонн зерна на продажу.

По оценке директора по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив Сергея Негодяева, с учетом данных Grand View Research мировой объем рынка агротеха по итогам 2019 г. составил около $4,7 млрд. В Speedinvest рассматривают сельское хозяйство как один из наиболее привлекательных рынков для внедрения финансовых услуг, подтверждает партнер фонда Энрике Мартинес-Хаузман. Основатель компании «Агросигнал» (цифровая платформа управления агропредприятием) Владимир Коршунов отмечает, что «Агро.Клуб» один из узнаваемых среди участников зернового рынка маркетплейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных