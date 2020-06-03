Райффайзенбанк инвестировал $1,5 млн в зерновой маркетплейс

По словам основателя «Агро.Клуба» Егора Кирина, компания получила инвестиции от Elevator Ventures и Speedinvest. Руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова сообщила, что для Elevator Ventures сумма целевых инвестиций составляет до €3 млн при доле в проекте до 25%. «Агро.Клуб» — это мобильное приложение и веб-сервис, которые объединили фермеров, производителей, экспортеров, переработчиков зерна и поставщиков продукции. В платформу входит маркетплейс по урожаю, семенам, агрохимии и технике, рыночная аналитика и специальный раздел для общения аграриев. Стартап работает на рынках России и Северной Америки.