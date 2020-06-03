Предприятие «Роскосмоса» начало производить лифты с голосом Гагарина

Во время движения в лифте будет проигрываться музыка. В нем также будет находиться зеркало и поручень, дисплей, транслирующий тексты и слайды. До конца года завод планирует начать выпускать около 50 лифтов в месяц, а к 2025 г. – до 5000 лифтов в год. Предприятие собирается поставлять их на продажу во все российские регионы в двух комплектациях – простой и люксовой.