Создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы. Ранее бизнесмен был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте Лиллевяли 5 июня.
Хорошевский суд собирался рассмотреть вопрос о заочном аресте 2 июня, но заседание перенесли из-за необходимости следствия предоставить дополнительные документы («Мошенничество в особо крупном размере»).
В 1995 г. Лиллевяли создал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 г. бизнесмен учредил инвесткомпанию Financial Group. Она специализировалась на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Партнерами компании были «Анкор инвест» и «Столичная финансовая группа».
В мае этого года «Коммерсантъ» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста». По информации газеты, их подозревают в хищении $150 млн у инвесторов. Организатором преступления следователи считают Лиллевяли, который на момент публикации статьи «Коммерсантом» находился на Кипре.