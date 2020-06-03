Создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли объявили в международный розыск

В 1995 г. Лиллевяли создал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 г. бизнесмен учредил инвесткомпанию Financial Group. Она специализировалась на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. Партнерами компании были «Анкор инвест» и «Столичная финансовая группа».