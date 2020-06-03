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BlaBlaCar восстановил работу в России после двухмесячного перерыва

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BlaBlaCar восстановила работу сервиса совместных поездок в России, заявили в пресс-службе компании. Возобновление работы в России компания связала с поэтапной отменой ограничений на межрегиональный общественный транспорт. Помимо сервиса для попутчиков, BlaBlaCar также возобновила продажу билетов на автобусы.

Водители, пользующиеся сервисом совместных поездок, получили возможность перевозить только одного попутчика на заднем сидении, максимальное же число мест для бронирования сокращено с пяти до четырех. В BlaBlaCar сообщили, что будут напоминать пользователям о рекомендациях Минздрава — в частности, носить маску и перчатки и отказываться от поездок при симптомах заболевания.

26 марта BlaBlaCar объявила, что по просьбе властей Москвы приостановит работу сервиса в столице. На следующий день компания сообщила о том, что с 20 марта временно остановит работу по всей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных