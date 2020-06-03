BlaBlaCar восстановил работу в России после двухмесячного перерыва

Водители, пользующиеся сервисом совместных поездок, получили возможность перевозить только одного попутчика на заднем сидении, максимальное же число мест для бронирования сокращено с пяти до четырех. В BlaBlaCar сообщили, что будут напоминать пользователям о рекомендациях Минздрава — в частности, носить маску и перчатки и отказываться от поездок при симптомах заболевания.