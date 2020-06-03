BlaBlaCar восстановил работу в России после двухмесячного перерыва
BlaBlaCar восстановила работу сервиса совместных поездок в России, заявили в пресс-службе компании. Возобновление работы в России компания связала с поэтапной отменой ограничений на межрегиональный общественный транспорт. Помимо сервиса для попутчиков, BlaBlaCar также возобновила продажу билетов на автобусы.
Водители, пользующиеся сервисом совместных поездок, получили возможность перевозить только одного попутчика на заднем сидении, максимальное же число мест для бронирования сокращено с пяти до четырех. В BlaBlaCar сообщили, что будут напоминать пользователям о рекомендациях Минздрава — в частности, носить маску и перчатки и отказываться от поездок при симптомах заболевания.
26 марта BlaBlaCar объявила, что по просьбе властей Москвы приостановит работу сервиса в столице. На следующий день компания сообщила о том, что с 20 марта временно остановит работу по всей стране.