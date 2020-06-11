Владелец Zara и Bershka закроет до 1200 магазинов по всему миру

Онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал и на 95% в апреле, но все же Inditex пострадал во время пандемии. С 1 февраля по 30 апреля продажи компании упали на 44% до 3,3 млрд евро. Ритейлер сообщил, что чистый убыток за квартал составил 409 млн евро. Почти четверть магазинов оставались закрытыми к 8 июня. Inditex, возглавляемый его основателем Амансио Ортегой, планирует потратить 1 млрд евро на онлайн-предложение к 2022 г. и еще 1,7 млрд евро в магазинах, чтобы они могли лучше интегрироваться с сайтами.