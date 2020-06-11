Владелец Zara и Bershka закроет до 1200 магазинов по всему миру
Крупнейшая сеть магазинов одежды Inditex закроет от 1000 до 1200 магазинов по всему миру, сообщает The Guardian со ссылкой на компанию. Изменения в испанской компании связаны с увеличением онлайн-продаж во время пандемии коронавируса. Сокращения коснутся более старых магазинов таких известных брендов, как Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti.
Большинство магазинов закроют в Азии и Европе. Количество торговых точек уменьшится до 6700–6900. При этом ритейлер планирует открыть 450 новых магазинов. Изменения не коснутся численности персонала. Сотрудникам закрытых магазинов предложат другую работу, например, отправлять онлайн-покупки.
Онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал и на 95% в апреле, но все же Inditex пострадал во время пандемии. С 1 февраля по 30 апреля продажи компании упали на 44% до 3,3 млрд евро. Ритейлер сообщил, что чистый убыток за квартал составил 409 млн евро. Почти четверть магазинов оставались закрытыми к 8 июня. Inditex, возглавляемый его основателем Амансио Ортегой, планирует потратить 1 млрд евро на онлайн-предложение к 2022 г. и еще 1,7 млрд евро в магазинах, чтобы они могли лучше интегрироваться с сайтами.