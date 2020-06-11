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Владелец Zara и Bershka закроет до 1200 магазинов по всему миру

Ведомости

Крупнейшая сеть магазинов одежды Inditex закроет от 1000 до 1200 магазинов по всему миру, сообщает The Guardian со ссылкой на компанию. Изменения в испанской компании связаны с увеличением онлайн-продаж во время пандемии коронавируса. Сокращения коснутся более старых магазинов таких известных брендов, как Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti.

Большинство магазинов закроют в Азии и Европе. Количество торговых точек уменьшится до 6700–6900. При этом ритейлер планирует открыть 450 новых магазинов. Изменения не коснутся численности персонала. Сотрудникам закрытых магазинов предложат другую работу, например, отправлять онлайн-покупки.

Онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал и на 95% в апреле, но все же Inditex пострадал во время пандемии. С 1 февраля по 30 апреля продажи компании упали на 44% до 3,3 млрд евро. Ритейлер сообщил, что чистый убыток за квартал составил 409 млн евро. Почти четверть магазинов оставались закрытыми к 8 июня. Inditex, возглавляемый его основателем Амансио Ортегой, планирует потратить 1 млрд евро на онлайн-предложение к 2022 г. и еще 1,7 млрд евро в магазинах, чтобы они могли лучше интегрироваться с сайтами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных