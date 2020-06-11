Суд арестовал до конца июля директора норильской ТЭЦ

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошла 31 мая. Из-за проседания опор повредился резервуар хранения дизельного топлива. Около 20 000 тонн нефтепродуктов попали в почву и водоемы Красноярского края. Было возбуждено уголовное дело, помимо Смирнов задержаны главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено дело о халатности.