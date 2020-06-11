Суд арестовал до конца июля директора норильской ТЭЦ
Норильский городской суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. Накануне он был задержан по делу о разливе нефти.
В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности.
Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошла 31 мая. Из-за проседания опор повредился резервуар хранения дизельного топлива. Около 20 000 тонн нефтепродуктов попали в почву и водоемы Красноярского края. Было возбуждено уголовное дело, помимо Смирнов задержаны главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено дело о халатности.
Президент Владимир Путин 3 июня объявил в регионе режим ЧС федерального уровня. На месте продолжается операция по устранению последствий аварии.