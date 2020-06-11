Нефть марки Brent подешевела более чем на 5,5%
Стоимость нефти марки Brent днем 11 июня упала более чем на 5,5%. В 15.56 мск августовские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $39,3 за баррель. Цена опустилась ниже отметки в $40 впервые с начала июня.
Июльские фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени подешевели на 6,8% до $36,9 за баррель.
Нефтяные цены падают на новостях о запасах нефти в США. Накануне американское управление энергетической безопасности (EIA) выпустило отчет о коммерческих запасах нефти в стране. В документе сказано, что запасы нефти в США выросли до максимального уровня с 1982 г., когда EIA начало вести статистику. Они достигли 538,1 млн баррелей.