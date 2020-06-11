Нефть марки Brent подешевела более чем на 5,5%

Нефтяные цены падают на новостях о запасах нефти в США. Накануне американское управление энергетической безопасности (EIA) выпустило отчет о коммерческих запасах нефти в стране. В документе сказано, что запасы нефти в США выросли до максимального уровня с 1982 г., когда EIA начало вести статистику. Они достигли 538,1 млн баррелей.