Axios узнал о планах Facebook основать венчурный фонд
Facebook разместила вакансию руководителя по инвестициям, который будет отвечать за фонд в несколько миллионов долларов, сообщает Axios. Компания подтвердила изданию, что нашла человека на эту должность, но отказалась уточнять его имя или сумму финансов фонда. Источник в Facebook отметил Axios, что созданием венчурного подразделения компания намерена «держать связь с миром стартапов».
Ответственный за фонд Facebook будет поддерживать существующее портфолио компаний, а также вкладываться в компании «наравне с ведущими венчурными компаниями и бизнес-ангелами», указано в описании вакансии. Работу фонда будет поддерживать Шаби Ризви, работавший ранее в Google и инвестиционных компаниях Kleiner Perkins и Gradient Ventures (последняя наряду с Google принадлежит компании Alphabet).
Руководитель фонда будет работать в составе NPE (New Product Experimentation), подразделения новых продуктов Facebook. Ранее NPE выпускала экспериментальные мобильные приложения — например, сервис для совместного музыкального творчества Collab и приложение для участников конференций Venue.