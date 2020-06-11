Axios узнал о планах Facebook основать венчурный фонд

Facebook разместила вакансию руководителя по инвестициям, который будет отвечать за фонд в несколько миллионов долларов, сообщает Axios. Компания подтвердила изданию, что нашла человека на эту должность, но отказалась уточнять его имя или сумму финансов фонда. Источник в Facebook отметил Axios, что созданием венчурного подразделения компания намерена «держать связь с миром стартапов».