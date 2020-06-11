WSJ: ЕС предъявит Amazon антимонопольные обвинения
Еврокомиссия (ЕК) планирует предъявить Amazon официальные обвинения в монополизме, касающиеся отношения американского онлайн-гиганта к продавцам на своей платформе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. По словам одного из них, это может произойти уже на следующей неделе или в конце июня.
Расследование ЕК длилось два года, а черновой вариант обвинений она подготовила еще пару месяцев назад, отмечает другой источник издания. Проблема заключается в конфликте интересов Amazon, который одновременно выступает в роли продавца и оператора платформы. По мнению Брюсселя, компания получает несправедливое преимущество, собирая и анализируя данные других продавцов для конкуренции с ними. Например, если продукция пользуется спросом, Amazon начинает продавать аналогичные товары под собственным брендом, да еще порой и по более низким ценам.
Amazon отказался предоставить комментарии WSJ. Прежде он отрицал обвинения в недобросовестной конкуренции.
Ранее WSJ тоже обнаружила, что Amazon иногда использовал данные других продавцов с целью разработки похожих товаров. В апреле газета опубликовала посвященное этому расследование. Amazon тогда заявил, что подобная практика нарушает его политику, и начал внутреннее расследование.
Если окажется, что Amazon нарушил антимонопольное законодательство ЕС, ему может грозить штраф в размере до 10% от годовой выручки.