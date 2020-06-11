WSJ: ЕС предъявит Amazon антимонопольные обвинения

Расследование ЕК длилось два года, а черновой вариант обвинений она подготовила еще пару месяцев назад, отмечает другой источник издания. Проблема заключается в конфликте интересов Amazon, который одновременно выступает в роли продавца и оператора платформы. По мнению Брюсселя, компания получает несправедливое преимущество, собирая и анализируя данные других продавцов для конкуренции с ними. Например, если продукция пользуется спросом, Amazon начинает продавать аналогичные товары под собственным брендом, да еще порой и по более низким ценам.