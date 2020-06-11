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WSJ: ЕС предъявит Amazon антимонопольные обвинения

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Еврокомиссия (ЕК) планирует предъявить Amazon официальные обвинения в монополизме, касающиеся отношения американского онлайн-гиганта к продавцам на своей платформе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. По словам одного из них, это может произойти уже на следующей неделе или в конце июня.

Расследование ЕК длилось два года, а черновой вариант обвинений она подготовила еще пару месяцев назад, отмечает другой источник издания. Проблема заключается в конфликте интересов Amazon, который одновременно выступает в роли продавца и оператора платформы. По мнению Брюсселя, компания получает несправедливое преимущество, собирая и анализируя данные других продавцов для конкуренции с ними. Например, если продукция пользуется спросом, Amazon начинает продавать аналогичные товары под собственным брендом, да еще порой и по более низким ценам.

Amazon отказался предоставить комментарии WSJ. Прежде он отрицал обвинения в недобросовестной конкуренции.

Ранее WSJ тоже обнаружила, что Amazon иногда использовал данные других продавцов с целью разработки похожих товаров. В апреле газета опубликовала посвященное этому расследование. Amazon тогда заявил, что подобная практика нарушает его политику, и начал внутреннее расследование.  

Если окажется, что Amazon нарушил антимонопольное законодательство ЕС, ему может грозить штраф в размере до 10% от годовой выручки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных