«Связной» запустил собственное производство защитных масок

В «Магните» рассказали, что компания занимается пошивом многоразовых масок со сменными фильтрами в швейных цехах своих распределительных центров, работников этих центров ими и обеспечивают. Всего с начала пандемии было пошито около 120 тыс. масок, их производство продолжается. Большинство же опрошенных газетой продуктовых ритейлеров, также как и сети по торговле электроникой, не видят смысла в собственном производстве средств защиты.