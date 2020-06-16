«Связной» запустил собственное производство защитных масок
Производство одноразовых защитных масок мощностью 1,5 млн штук в месяц запустил на собственных площадях в Подольске сотовый ритейлер «Связной». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
Представитель компании рассказал газете, что маски планируется использовать для сотрудников розничных точек и центрального офиса «Связного». В перспективе возможна и их розничная продажа. По словам собеседника издания, инвестиции в запуск производства составили около 15 млн рублей, а на ежемесячную закупку необходимого количества масок компания тратила от 22,6 млн рублей. Среди других ритейлеров электроники, опрошенных газетой, никто не планирует запускать собственное производство масок.
В «Магните» рассказали, что компания занимается пошивом многоразовых масок со сменными фильтрами в швейных цехах своих распределительных центров, работников этих центров ими и обеспечивают. Всего с начала пандемии было пошито около 120 тыс. масок, их производство продолжается. Большинство же опрошенных газетой продуктовых ритейлеров, также как и сети по торговле электроникой, не видят смысла в собственном производстве средств защиты.
По данным источника газеты на рынке интернет-торговли, в Европе, России и странах СНГ спрос на маски снизился до уровня декабря 2019 г. Производители масок столкнулись с трудностями сбыта продукции, чему не помогает даже падение стоимости масок с 35 руб. на пике спроса до 15 руб., отмечает собеседник издания. По его мнению, начало производства масок ритейлерами для собственных нужд можно рассматривать как проявление социальной ответственности бизнеса в ожидании второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.