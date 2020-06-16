СК завел дело против сотрудников «Норникеля» из-за сброса сточных вод в реку

После аварии 29 мая, которая произошла на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергитической компании (принадлежит «Норникелю») СК завел несколько уголовных дел ‒ о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что последствия аварии будут устранены за счет компании.