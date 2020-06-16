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СК завел дело против сотрудников «Норникеля» из-за сброса сточных вод в реку

Ведомости

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против сотрудников «Норильского никеля» из-за сброса сточных вод в реку Красноярского края в 2017-2019 гг., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с июня 2017 г. по июль 2019 г. сотрудники «Норникеля» и АО «Механобринжиниринг» при проектировании и строительстве объектов для отходов Талнахской обогатительной фабрики допустили нарушения. Сточные воды сбрасывались в реку Томулах и почву в районе рудника «Октябрьский». Росприроднадзор оценил причиненный вред окружающей среде на сумму более 154 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение привил охраны окружающей среды).

«Ведомости» направили запрос представителю «Норникеля».

После аварии 29 мая, которая произошла на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергитической компании (принадлежит «Норникелю») СК завел несколько уголовных дел ‒ о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что последствия аварии будут устранены за счет компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных